Juventus l’interesse per De Cuyper tra strategie e concorrenza

La Juventus si prepara a rafforzare la rosa per la stagione 2025-2026, con uno sguardo attento alle opportunità di mercato. Tra i nomi più caldi c'è Maxim De Cuyper, giovane talento del Club Brugge, ormai nel mirino di Thiago Motta. La concorrenza si fa serrata, ma la strategia bianconera punta a portare in casa un profilo versatile capace di fare la differenza. La sfida tra club si infiamma: chi avrà la meglio?

