Juventus infortunio grave per Savona | lesione alla caviglia e stop lungo

Brutte notizie scuotono la Juventus: Nicolò Savona sarà lontano dai campi a causa di una grave lesione alla caviglia, riscontrata durante il match contro il Manchester City. Gli esami strumentali hanno confermato un infortunio di alto grado, destinato a impattare notevolmente il suo percorso di recupero. La squadra e i tifosi sperano in una pronta guarigione, ma le prossime settimane saranno decisive per definire i tempi di ritorno in campo.

Brutte notizie per la Juventus e per Nicolò Savona, che sarà costretto a uno stop prolungato dopo l’infortunio subito contro il Manchester City nel match del Mondiale per Club. Le sensazioni negative emerse a caldo, già nel post partita, sono state confermate dagli esami strumentali svolti nelle ultime ore: si tratta di una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra. Il comunicato ufficiale: lesione grave, rivalutazione tra un mese. A rendere nota l’entità dell’infortunio è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato ufficiale, in cui si legge: “Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, infortunio grave per Savona: lesione alla caviglia e stop lungo

In questa notizia si parla di: juventus - infortunio - savona - stop

