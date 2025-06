Juventus Inchiesta Prisma | chiesto il Patteggiamento

L'inchiesta "Prisma" sulla Juventus scuote il mondo del calcio: dopo le indagini, gli ex dirigenti bianconeri hanno scelto di chiedere il patteggiamento, con proposte che spaziano da un anno e due mesi a un anno e nove mesi di sanzione. Una svolta che potrebbe segnare una nuova fase nel caso, sollevando numerosi interrogativi sulla trasparenza e la gestione della società . Ma cosa succederà ora?

Inchiesta Prisma e le richieste degli ex dirigenti della Juve L'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus, avviata a Torino e trasferita a Roma per competenza, segna una svolta: gli ex vertici bianconeri hanno chiesto il patteggiamento. Andrea Agnelli propone un anno e nove mesi, Pavel Nedved un anno e due

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - L'inchiesta Prisma si avvicina a una svolta cruciale nel processo contro Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus.

