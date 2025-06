Juventus il patteggiamento di Agnelli & C significa che anche la Juve ha valutato il dolo Giudice

Il patteggiamento di Agnelli & C. nel caso Prisma segna una svolta significativa: implica che anche la Juventus ha riconosciuto di aver valutato il dolo, come evidenziato dal giudice. Questa decisione apre nuovi scenari sul comportamento della società e sulla responsabilità nelle plusvalenze fittizie, sottolineando l'importanza di trasparenza e correttezza nel calcio italiano. Ma cosa comporta tutto ciò per il futuro della Juventus e del suo ruolo nel sistema sportivo?

Juventus, il patteggiamento di Agnelli & C. significa che anche la Juve ha valutato il dolo (Giudice) Con la richiesta di patteggiamento degli ex dirigenti nel processo Prisma sulle plusvalenze fittizie ( qui tutte le tappe della vicenda, punto per punto), la Juventus riconosce di aver violato un principio chiave: quello che vieta di generare plusvalenze da scambi “a specchio”, ovvero tra cartellini valutati senza un reale riscontro oggettivo. Lo Ias 38 – ovvero uno dei princìpi contabili internazionali più importanti che riguardano i beni non materiali per le società quotate – parla chiaro. Il Corriere dello Sport ha analizzato le ultime notizie in merito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, il patteggiamento di Agnelli & C. significa che anche la Juve ha valutato il dolo (Giudice)

In questa notizia si parla di: juventus - patteggiamento - agnelli - significa

Caso Prisma, svolta vicina: Juventus e dirigenti chiedono il patteggiamento - Il caso Prisma, una delle inchieste più complesse e discusse del calcio italiano, sta per arrivare a una svolta decisiva.

Plusvalenze Juventus, da Agnelli a Nedved: gli ex dirigenti chiedono il patteggiamento Vai su Facebook

Juventus, il patteggiamento di Agnelli & C. significa che anche la Juve ha valutato il dolo (Giudice); Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento; Juventus e plusvalenze, vertici chiedono il patteggiamento: quali scenari per il club.

Plusvalenze Juventus, Agnelli chiede il patteggiamento - L'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha chiesto il patteggiamento nel processo Prisma sulle irregolarità dei bilanci della Juventus. Si legge su panorama.it

Inchiesta Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento - Leggi su Sky Sport l'articolo Inchiesta Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento ... Lo riporta sport.sky.it