juventus il bollettino medico di savona

La Juventus si trova a dover affrontare una sfida in più, questa volta sul fronte degli infortuni. Nicolò Savona, colpito da una grave lesione durante la partita contro il Manchester City al Mondiale per Club, potrebbe restare fuori dal campo a lungo. Un colpo duro per la squadra e per Tudor, che ora dovrà riorganizzarsi. Scopriamo insieme i dettagli del bollettino medico e le prospettive di recupero del giovane talento.

Juventus, Infortunio Savona: Una Tegola per Tudor La Juventus affronta un momento difficile dopo l'infortunio di Nicolò Savona, subito durante la sfida contro il Manchester City al Mondiale per Club. Il giovane difensore, titolare inamovibile, ha riportato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra.

