Juventus i ricavi del Mondiale per Club sfiorano già i 30 milioni di euro | quanto ha incassato finora il club bianconero Tutte le cifre

Juventus, quanto ha incassato finora il club bianconero. Tutte le cifre sugli introiti per la società nel corso della competizione FIFA. Il Mondiale per Club fa ricca la Juventus. Come riportato da Calcio e Finanza, il club bianconero ha già incassato 27,6 milioni di euro, così suddivisi: 17,1 milioni di euro del bonus partecipazione, 1,8 milioni di euro per la vittoria sull' Al-Ain e 1,8 milioni di euro per la vittoria sul Wydad Casablanca. Altri 6,9 milioni di euro sono frutto del bonus ottavi di finale. In caso di passaggio del turno la cifra aumenterà ulteriormente.

