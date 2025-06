Juventus emergenza in difesa | Ronaldo propone Laporte

La Juventus si trova ad affrontare un momento delicato in difesa, con assenze chiave e risultati insoddisfacenti che mettono a rischio la stagione. La proposta di Ronaldo di portare Laporte potrebbe rappresentare una svolta strategica per rafforzare il reparto arretrato e risollevare le sorti dei bianconeri. La sfida ora è trovare soluzioni rapide e efficaci per uscire dall’emergenza, mantenendo alta la competitività in campionato e in Champions League.

La Juventus affronta una crisi difensiva che preoccupa i tifosi e lo staff tecnico. Le assenze di Bremer, fuori da quasi un anno, e di Gatti, in recupero da un infortunio al perone, hanno indebolito il reparto arretrato. La recente sconfitta contro il Manchester City ha evidenziato queste lacune

