Juventus emergenza in difesa | CR7 manda il centrale da 20mln

In casa Juventus scatta l’emergenza difesa: Cristiano Ronaldo ha deciso di intervenire, proponendo un centrale dal valore di circa 20 milioni di euro. La squadra bianconera, infatti, deve affrontare alcune criticità in fase difensiva, un punto debole che potrebbe comprometterne le prestazioni. Con questa mossa, il club cerca di rafforzare la linea arretrata e disputare una stagione all’altezza delle aspettative. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa operazione strategica.

In casa Juventus scatta l’emergenza che riguarda la linea di difesa ed in tal senso può arrivare un nome nuovo. Lo manda direttamente Cristiano Ronaldo ed ha un costo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie. I bianconeri devono fare i conti che in maniera oggettivo uno dei punti deboli di questa squadra è rappresentato dalla fase difensiva. Questa compagine deve fare i conti con delle difficoltà oggettive che nascono anche, ma non solo, dagli infortuni che hanno colpito la squadra di Igor Tudor. Su tutte due assenze: quella di Bremer e quella di Gatti. Il primo è fuori praticamente dall’inizio della scorsa annata, mentre l’ ex Frosinone sta recuperando dall’infortunio al perone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, emergenza in difesa: CR7 manda il centrale da 20mln

In questa notizia si parla di: juventus - emergenza - difesa - manda

Juventus Next Gen, verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza, ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi - In vista dell'emergenza che affligge la Juventus contro l'Udinese, si parla di possibili aggregazioni dalla Juventus Next Gen.

Mi inquieta sapere che a Genova la sindaca neo eletta Silvia Salis, sia stata oggetto di un possibile dossieraggio da parte della destra (indagato un ex assessore di FdI e il comandante della polizia locale). La sindaca ha spiegato: «Su di me un dossieraggio ri Vai su Facebook

Juventus, emergenza in difesa: CR7 manda il centrale da 20mln; Juve Udinese: la probabile formazione per il match; Disastro Juve, i bianconeri perdono 0 a 2 contro il Benfica e senza Kalulu è emergenza in difesa.

Juventus, emergenza in difesa: CR7 manda il centrale da 20mln - In casa Juventus scatta l’emergenza che riguarda la linea di difesa ed in tal senso può arrivare un nome nuovo. Segnala calciomercato.it

Juventus, difesa da rifondare: dopo il City si cercano rinforzi - Quali errori ha commesso la difesa della Juventus? Secondo calcioin.it