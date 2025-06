Juventus e Napoli doppia offerta per Sancho | la scelta del giocatore

Juventus e Napoli si contendono Sancho con una doppia offerta che infiamma il mercato italiano. La decisione del giovane talento inglese potrebbe scrivere il prossimo capitolo del calcio nostrano, tra ambizioni di riscatto e voglia di vittoria. Con Antonio Conte al Napoli e la lotta per lo scudetto riaccesa, il futuro di Sancho diventa il simbolo di una sfida tra grandi. La scelta del giocatore è pronta a cambiare le sorti di questa battaglia calcistica.

Continua la sfida a distanza tra i torinesi e i partenopei, la situazione del giocatore del Manchester United: decisione presa Con Antonio Conte alla guida, il Napoli è campione d’Italia e vuole confermarsi. Rispetto a qualche anno fa, è come se il mondo si fosse capovolto. Tanto più considerando che la Juventus è a digiuno di scudetti ormai da un lustro e sogna il riscatto. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per tornare ai livelli che furono, i bianconeri devono necessariamente fare la corsa su chi, in questo momento, appare più forte di loro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it