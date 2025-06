Juventus Del Piero | Al Mondiale per Club andrà avanti il Real Madrid

Un vero e proprio spettacolo calcistico, dove la storia e la passione si intrecciano in un duello di alta classe. La Juventus, con Del Piero in campo, si prepara ad affrontare il potente Real Madrid di Xabi Alonso in una sfida che promette emozioni indimenticabili. La partita andrà in scena l’1 luglio alle 21:00, in una sfida da grande calcio che potrà scrivere un nuovo capitolo di gloria per i bianconeri.

La parte più delicata ed interessante del Mondiale per Club sta per avere inizio: le partecipanti agli ottavi di finale sono state scoperte così come gli accoppiamenti, alcuni più complicati di altri. La Juventus, ad esempio, qualificandosi come seconda nel gruppo G alle spalle del Manchester City ha pescato il Real Madrid di Xabi Alonso, tra le favorite della competizione. Il match andrà in scena l’1 luglio alle ore 21:00, in una sfida da dentro o fuori e che potrebbe decretare l’inizio di un percorso importante per gli uomini di Igor Tudor. Anche Alessandro Del Piero, pilastro e simbolo della Juventus del passato, ha parlato del Mondiale per Club e di tutte le difficoltà che anche la Vecchia Signora, inevitabilmente dovrà affrontare e lo ha fatto ai microfoni ufficiali della FIFA: “ Chi vincerà secondo me il Mondiale per Club? La Juventus! Questo è il mio sogno, ma non penso possa succedere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Del Piero: “Al Mondiale per Club andrà avanti il Real Madrid”

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - realmadrid

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

La #Juventus affronterà il #RealMadrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club : gara in programma martedì alle 21 (ora italiana). Vai su X

Abbiamo preso il #RealMadrid agli Ottavi di Finale del Mondiale per club! Per fortuna possiamo uscire agevolmente, a testa alta, e pensare subito al prossimo campionato. VAMOS! V. #RealMadridJuventus Vai su Facebook

Mondiale per Club: il Real Madrid sfiderà la Juventus, Inzaghi agli ottavi; Juve-Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario; Real Madrid-Juve: probabili formazioni e dove vederla in tv.

Tutto sul Real Madrid, avversario della Juventus agli Ottavi del Mondiale per Club - Una manita fornita dal City con non solo con il significato di ridimensionamento dopo l'estasi bianconera nelle prime due giornate del Mondiale per Club. Scrive msn.com

Del Piero: "La Juventus? Al Mondiale andrà avanti il Real Madrid" - Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e attuale commentatore, parla ai canali ufficiali della FIFA dopo la fine della fase a gironi del Mondiale per Club:. Segnala calciomercato.com