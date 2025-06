Juventus David dice sì | Comolli lavora per accontentare l’entourage

La Juventus si prepara a rinforzare il suo attacco, con l’attenzione rivolta a talenti di grande spessore. Tra le piste più calde c’è quella di Jonathan David, un nome che fa tremare le difese avversarie e che potrebbe diventare il nuovo volto bianconero. Mentre Comolli lavora per accontentare l’entourage e chiudere l’affare, il club pensa già al futuro, pronto a scrivere un’altra pagina importante della sua storia.

La Juventus ha già chiare le idee su alcuni calciatori da volersi portare a casa questa estate, con l’obiettivo di rinforzare la formazione a disposizione di Igor Tudor. L’attacco è uno dei reparti da puntellare, data anche l’alta possibilità della cessione di Dusan Vlahovic e delle difficoltà di trovare un accordo con il PSG per il prestito di Kolo Muani. Obiettivo numero uno di Comolli è Jonathan David, giocatore che ha chiuso il suo rapporto con il Lille al termine della stagione. La trattativa sembra andare spedita e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe già ottenuto il sì da parte dello stesso giocatore, che avrebbe detto sì all’offerta di 7 milioni di euro a stagione più bonus al raggiungimento di obiettivi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, David dice sì: Comolli lavora per accontentare l’entourage

In questa notizia si parla di: juventus - david - dice - comolli

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

#Juventus - #Comolli è tornato ancora con più certezza e soprattutto con la speranza di chiudere per #JonathanDavid già prima della gara degli ottavi, cioè subito dopo il #City. #David ha detto chiaramente ai suoi agenti di voler andare alla #Juventus e di Vai su Facebook

Translate post#David-#Juventus, contratto già pronto! #Comolli al lavoro per la chiusura dell’affare: cosa manca per il via libera definitivo. Ultimissime Vai su X

Juventus, Comolli vuole regalare Sancho e David a Tudor: la situazione; Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato; Juventus, Comolli ne prende tre dallo stesso club: affare da 80 milioni.

Juve, David dice sì: ingaggio da top player. Cosa manca per chiudere - Comolli accelera sul bomber ex Lilla che sta trascinando la nazionale canadese in Gold Cup: tutto sulla trattativa ... Si legge su msn.com

Tuttosport - David-Juventus, ore decisive: previsto un contatto diretto, Comolli resta negli USA - Il suo nome, ora, ha davvero messo d'accordo tutti: è Jonathan David il prescelto della Juventus per l'attacco, il giocatore ritenuto ideale sia. Secondo ilbianconero.com