Juventus Comolli ne prende tre dallo stesso club | affare da 80 milioni

La Juventus si prepara a muovere pesanti investimenti per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Con Comolli all’opera, il club bianconero ha messo nel mirino tre talenti dallo stesso club tedesco, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro. Un affare che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra, ma anche sollevare nuove polemiche dopo il pesante 5-2 contro il Manchester City. La strategia juventina si fa sempre più ambiziosa e determinata.

Il club bianconero prova il triplo scippo: la Vecchia Signora intenzionata ad spesa importante per migliorare la rosa a disposizione del tecnico croato Il 5 a 2 contro il Manchester City ha fatto nascere diverse polemiche. Il risultato pesantissimo non è andato giù al mondo bianconero, con Igor Tudor finito, inevitabilmente ne mirino della critica. Juventus, Comolli saccheggia la Bundesliga: triplo colpo da 80 milioni (LaPresse) – Calciomercato.it Le scelte del tecnico croato non hanno convinto, ma la prova contro i Citizens ha dimostrato come la rosa della Juventus non possa essere considerata all’altezza di quella inglese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Comolli ne prende tre dallo stesso club: affare da 80 milioni

