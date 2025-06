Juventus clausola e scambio | ecco il nuovo difensore per Tudor

La Juventus si prepara a blindare la difesa con un nuovo colpo di mercato, tra clausole e scambi strategici. Dopo le recenti sconfitte e l’attenzione rivolta al futuro, Tudor chiede rinforzi per affrontare al meglio le sfide cruciali contro grandi squadre come il Real Madrid. Il club bianconero sta elaborando una mossa intelligente per rafforzare la retroguardia e tornare competitivo ai massimi livelli. Ecco il nuovo difensore che potrebbe fare al caso di Tudor.

La Juve fragile nelle retrovie: Tudor chiede rinforzi alla dirigenza bianconera nel reparto difensivo Scatta il campanello d’allarme alla Juventus dopo la ‘scoppola’ rimediata al Mondiale per Club con il Manchester City e in attesa dello scontro negli ottavi contro un’altra big del calibro del Real Madrid. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Le cinque sberle rimediate a Orlando preoccupano Tudor, ma in generale tutta la dirigenza bianconera considerando la fragilità difensiva mostrata dalla ‘Vecchia Signora’. Contro il Real peraltro mancherà Savona: per il giovane difensore Mondiale finito e almeno due mesi di stop per l’infortunio rimediato giovedì con il City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, clausola e scambio: ecco il nuovo difensore per Tudor

