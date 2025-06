Juventus Balerdi nel mirino per rafforzare la difesa

La Juventus cerca di risollevarsi dopo le difficoltà difensive recenti, evidenziate dai cinque gol subiti contro il Manchester City. Per rinvigorire la retroguardia, i dirigenti bianconeri hanno puntato con decisione su Leonardo Balerdi, il talentuoso difensore argentino del Marsiglia. Con Igor Tudor che conosce bene le qualità dell’avversario, la società si prepara a formulare un’offerta concreta: un investimento strategico per proteggere meglio la porta e dare nuova solidità alla squadra.

La Juventus affronta un momento delicato per la sua retroguardia, vulnerabile dopo i cinque gol incassati contro il Manchester City al Mondiale per Club. Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia, emerge come obiettivo primario per rafforzare il reparto. Igor Tudor, tecnico bianconero, lo conosce bene dai tempi del Marsiglia

