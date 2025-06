Juventus Andrea Agnelli e gli ex vertici chiedono il patteggiamento

Gli ex vertici della Juventus, tra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved, fanno un passo verso la soluzione del contenzioso presentando richieste di patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”. Con pene che variano tra 11 mesi e 1 anno e 8 mesi, questa scelta potrebbe segnare una svolta nel processo che coinvolge figure di spicco del club. La decisione finale promette di avere importanti ripercussioni sul futuro della Vecchia Signora.

Gli ex vertici della Juventus hanno avanzato alcune richieste di patteggia mento, comprese tra 1 anno e 8 mesi e 11 mesi, nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta “Prisma”. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi di spicco del recente passato della Juventus: l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Per quest’ultimo il pm ha richiesto il non luogo a procedere, una posizione che lo distinguerebbe dagli altri ex bianconeri coinvolti. Al centro dell’indagine le presunte plusvalenze fittizie e le operazioni illecite legate alla gestione degli stipendi dei calciatori durante l’emergenza Covid-19, che mise in ginocchio i club dal punto divi sta economico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, Andrea Agnelli e gli ex vertici chiedono il patteggiamento

In questa notizia si parla di: juventus - andrea - agnelli - vertici

Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli - La Juventus sta valutando un'innovativa strategia dirigenziale, con Damien Comolli, presidente del Tolosa, al centro dell'attenzione.

Gli ex vertici della #Juventus hanno chiesto il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. Le richieste vanno da 11 mesi a 1 anno e 8 mesi. Tra gli altri riguardano Andrea Agnelli, l'ex vice Nedved e Fab Vai su Facebook

Novità per l'inchiesta Prisma: l'ex presidente della #Juventus Andrea #Agnelli e gli ex vertici del club bianconero chiedono il patteggiamento Chiesto il non luogo a procedere per Maurizio #Arrivabene. I dettagli nel primo commento Vai su X

Juventus, Andrea Agnelli e gli ex vertici chiedono il patteggiamento | .it; Processo Prisma, i dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento: i motivi dietro la scelta. Il futuro degli ex vertici, Andrea Agnelli pensa al ritorno in bianconero?; Inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento.

Juventus, inchiesta Prisma: Agnelli, Nedved e Paratici chiedono il patteggiamento per il caso plusvalenze - Gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori e finita ... msn.com scrive

Juventus, caso plusvalenze: gli ex vertici bianconeri chiedono il patteggiamento. Tra questi Andrea Agnelli, Nedved e Paratici - L'ex presidente bianconero Andrea Agnelli, l'ex vicepresidente Pavel Nedved e l'ex direttore sportivo Fabio Paratici hanno chiesto il patteggiamento. Lo riporta eurosport.it