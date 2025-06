Juventus a caccia del nuovo Yildiz | Moore e Seghir nel mirino di Comolli occhio a Sancho

La Juventus si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua nuova era, puntando forte su giovani talenti di livello internazionale. Con Yildiz sempre al centro delle attenzioni, i bianconeri stanno valutando anche Moore e Seghir, mentre Comolli monitora con interesse Sancho. La strategia è chiara: investire nel futuro, consolidando una rosa ricca di promesse e potenzialità , per tornare ai vertici del calcio europeo.

Nell'ultima stagione la Juventus ha approcciato ad una nuova e importante consapevolezza: Kenan Yildiz è un talento prezioso (non che questo non fosse già certo), ma ora la dirigenza bianconera sembra abbia la volontà di rendere il turco il centro del progetto bianconero, arrivandogli ad offrire un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2030. Una sorta di premio per il classe 2005 che ha dimostrato di riuscire a fare il bello e il cattivo tempo di un'intera squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, esiste una Juventus con ed una senza Yildiz e quest'affermazione è validata da dati importanti: con il turco titolare la Vecchia Signora ha conquistato 2.