Juve tutto su David | intesa di massima a circa7 milioni di euro

La Juventus accelera con determinazione verso il grande colpo Jonathan David, pronto a vestire la maglia bianconera dopo la sua svincolatura dal Lille. Con un'intesa di massima intorno ai 7 milioni di euro e Damien Comolli in prima linea, si apre un nuovo capitolo per l’attacco bianconero. L’ottimismo cresce, ma le trattative sugli agenti restano il prossimo banco di prova. Il futuro del centravanti canadese si sta scrivendo proprio ora...

Bologna, 28 giugno 2025 – Slancio Juve verso il nuovo centravanti. Jonathan David è il prescelto: Damien Comolli ha rotto gli indugi. Il centravanti canadese è pronto al salto in bianconero dopo che si svincolerà dal Lille per scadenza contrattuale. La Juve ha un accordo di massima per l’ingaggio della punta, ma serve ancora trattare sulle commissioni dato che gli agenti del canadese sparano alto. C’è, però, ritrovato ottimismo per la trattativa che dovrebbe portare David a sostituire Dusan Vlahovic. In difesa, invece, piacciono Balerdi e Lucumi.  David si avvicina: ora tutto sulle commissioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, tutto su David: intesa di massima a circa7 milioni di euro

In questa notizia si parla di: juve - david - massima - tutto

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Translate postFenerbahçe, Jadon Sancho ve Jonathan David transferi için Juventus ile yarisiyor. ( Tutto Juve) Vai su X

Jonathan David è e rimarrà il primo obiettivo della Juventus per l'attacco Ma qual è la situazione allo stato attuale? - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-per-david-l-ostacolo-piu-grande-e-la-commissione-per-l-agente-15-milioni-di-euro-211 Vai su Facebook

Juve, tutto su David: intesa di massima a circa7 milioni di euro; Corsport - Juve, intesa di massima per David: al canadese 7 milioni più bonus; Quote Jonathan David Juve: il canadese obiettivo per l'attacco.

Juve, tutto su David: intesa di massima a circa7 milioni di euro - La Juve si avvicina all’attaccante canadese in uscita a parametro zero dal Lille: accordo di massima sui 7 milioni di euro. Segnala sport.quotidiano.net

Juve, all about David: basic agreement at around 7 million euros - Juve is getting closer to the Canadian striker who is leaving Lille on a free transfer: agreement in principle on 7 million euros. sport.quotidiano.net scrive