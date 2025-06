Juve nei guai | è saltato un altro accordo

La Juventus si trova ancora una volta al centro di polemiche e incertezza, con un altro accordo saltato e il mercato in forte difficoltà. Il club bianconero sta affrontando numerose sfide, tra cui la difficile trattativa con Vlahovic, che rischia di bloccare le operazioni di rafforzamento. La situazione resta complessa e il futuro appare tutto da scrivere: il calciomercato della Juve dipende ormai dalla capacità di gestire uscite e ingaggi.

Le ultime novità di calciomercato sui bianconeri. Il club si tira fuori Il calciomercato Juve è in salita. Anche quello bianconero dipende molto, se non tutto, dalle uscite: del resto, prima si vende e poi si compra. Il 'caso' più spinoso e pesante rimane quello di Vlahovic. Il serbo non intende rinunciare a un euro dei 12 milioni netti che, da contratto, gli spettano nella prossima stagione, così la nuova dirigenza della Juve ha intrapreso la strada della vecchia, capitanata da Giuntoli, ossia quella che porta dritto al divorzio.

Vlahovic fa arrabbiare Comolli: doppio rifiuto e Juve nei guai - La telenovela sul futuro di Vlahovic infiamma il calciomercato: tra doppio rifiuto a Comolli e un riscatto da parte della Juventus in bilico, il centravanti serbo si trova al centro di una strategia intricata.

