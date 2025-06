Juve | Mondiale della Verità Chi è Fuori dal Progetto è sul Mercato

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti sta svelando più di semplici sfide sportive: è il vero e proprio "Mondiale della Verità" per la Juventus. Tra panchine pesanti, giocatori fuori dal progetto e decisioni di mercato che fanno discutere, questa competizione sta mettendo in luce chi fa parte del futuro bianconero e chi potrebbe dover cercare nuove avventure. La stagione si fa sempre più intrigante, e le rivelazioni sono all’orizzonte...

Juve: È il Mondiale della Verità, tra Panchine Pesanti e Giocatori Fuori dal Progetto. Il Mondiale per Club negli Stati Uniti, al di là dei risultati sul campo, si sta rivelando un vero e proprio Mondiale della Verità per la Juventus. Con il calciomercato in piena attività, le scelte di formazione, le panchine inattese e le prestazioni individuali stanno delineando con chiarezza chi fa parte del progetto tecnico e chi, invece, potrebbe essere destinato a lasciare la Continassa prima della prossima stagione. Questa squadra, infatti, sembra poter fare a meno di alcuni giocatori, e gli indizi arrivano proprio da oltreoceano.

Rugani Juve: la verità sul futuro e la partecipazione al Mondiale per Club. Cosa c’è dietro al ritorno a Torino del difensore dopo il prestito all’Ajax - Daniele Rugani è tornato alla Juventus dopo il prestito all’Ajax, alimentando molti dubbi sul suo ruolo futuro e sulla possibile partecipazione al Mondiale per Club.

Inter e Juventus sono le uniche due squadre italiane a prendere parte al Mondiale per Club. Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League conquistate? Vai su Facebook

