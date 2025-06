Juve difesa da ricostruire | Tudor vuole Balerdi Rugani e Kelly sul mercato la lista di Comolli

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione difensiva, con Tudor determinato a rafforzare la linea arretrata. Dopo i cinque gol subiti contro il City, la società ha stilato una lista di possibili acquisti secondo Comolli, puntando su Balerdi, Rugani e Kelly. Tuttavia, per mettere a segno altri colpi sul mercato, sarà indispensabile vendere alcuni giocatori chiave. La strategia è chiara: rinforzare senza compromettere l’equilibrio della squadra.

I 5 gol presi dal City hanno evidenziato i limiti del reparto arretrato: il tecnico insiste per l'argentino che ha avuto a Marsiglia, tornano Bremer e Cabal, per altri colpi però serve vendere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli

