Jurgen Klopp sbatte la Coppa del Mondo Club come la peggiore idea di sempre e afferma che i giocatori meritano del tempo libero

Jurgen Klopp non ha paura di dire ciò che pensa, e questa volta il suo giudizio sul nuovo format della Coppa del Mondo di club è netto e senza mezze misure. L’ex tecnico dei Reds critica duramente il torneo, definendolo la “peggior idea mai implementata nel calcio”, e sottolinea quanto i giocatori, protagonisti di un calendario sempre più intenso, meritino di più di un’imposizione che rischia di compromettere salute e prestazioni. È ora di riflettere sulle vere priorità nel calcio moderno.

Jurgen Klopp ha colpito la Coppa del Mondo di club appena ampliata, definendola la "peggior idea mai implementata nel calcio". L'ex manager di Liverpool, che ha vinto il torneo con il club nel 2019 con il suo vecchio formato, ritiene che la versione aggiornata poni un onere inutile per i giocatori di alto livello. Quel trionfo, il primo in competizione di Liverpool, è arrivato quando il torneo è stato un evento più piccolo. Ora, la nuova versione a 32 squadre è iniziata solo due settimane dopo la finale di Champions League e ha già raggiunto l'ultima fase di 16.

Calcio, Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club: “Follia assoluta, peggior idea mai sperimentata” - Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool e oggi figura di spicco nel calcio mondiale come Head of Global Soccer della Red Bull, non si è mai risparmiato nelle sue opinioni.

