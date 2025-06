Jurassic World e cosa vedere a luglio al cinema

Luglio si preannuncia un mese imperdibile per gli amanti del cinema, con anteprime che promettono emozioni e divertimento. Tra i titoli più attesi spicca il ritorno dei dinosauri in "Jurassic World: La rinascita", un must per i fan della saga, insieme a capolavori italiani come "Incanto". Preparati a vivere un'estate cinematografica senza precedenti: ecco cosa vedere al cinema questo luglio!

Per gli appassionati di cinema tante sono le novità in attesa di sbarcare in sala il prossimo luglio. Il prossimo mese arriveranno, ad esempio, nei nostri cinema " Jurassic World: La rinascita" di Gareth Edwards e "Di la dal il fiume e tra gli alberi" di Paula Ortiz. Spazio anche ai film italiani come "Incanto" di Pier Paolo Paganelli. Jurassic World, il ritorno dei dinosauri più famosi al cinema. Jurassic World: La rinascita, fonte gametimers.it Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali sono le tre superstar protagoniste di " Jurassic World: La rinascita" in arrivo nelle sale italiane il prossimo 2 luglio 2025.

Sky Cinema Jurassic World: maratona dei film cult e dietro le quinte esclusivi (in streaming NOW) - Preparati a un viaggio nel tempo e nell’avventura con Sky Cinema Jurassic World: la maratona dei film cult e contenuti esclusivi in streaming now! In vista dell’attesissimo nuovo capitolo, “Jurassic World – La Rinascita”, Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA JURASSIC WORLD, un regno dedicato ai dinosauri e alle emozioni più grandi.

