Julia Deck confini invalicabili e l’antidoto alla felicità

In un sobborgo gentrificato fuori Parigi, Julia Deck svela i confini invalicabili che separano sogni e realtà, offrendo un antidoto alla felicità illusoria. La sua narrazione ci invita a riflettere su come i cambiamenti urbani possano trasformare non solo il paesaggio, ma anche l’anima di chi lo abita, rivelando che talvolta, il vero confine è quello tra desiderio e destino.

Un sobborgo gentrificato fuori Parigi, la banlieue des bobo, come si dice nella francofonia, presto sarà collegato alla metropolitana e da lì a poco chi ha scelto di abitarvici crederà

