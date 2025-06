Judo Europei cadetti di Skopje | bronzo per Bonzano

Gli Europei Cadetti di Judo a Skopje regalano emozioni e medaglie agli azzurri: nella seconda giornata, Giulia Bonzano conquista il bronzo, confermando il talento italiano. Un risultato che rafforza la nostra presenza sulla scena europea, mentre Giulia Frosoni si ferma a un passo dalla medaglia d’onore. Resta sintonizzato con Sportface Tv per tutte le dirette e gli approfondimenti, e scopri come i nostri giovani atleti continuano a scrivere pagine di successo.

Nella seconda giornata di gara degli Europei cadetti di Judo che si stanno disputando a Skopje, i nostri azzurrini rimangono sul podio grazie al bronzo di Giulia Bonzano. Seconda giornata di gara a Skopje e i nostri azzurrini rimangono sul podio grazie al bronzo di Giulia Bonzano sfiorando la seconda medaglia con Giulia Frosoni che si ferma ai piedi del podio.

