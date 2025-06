Ju-jitsu a Ferriere il ritiro internazionale organizzato dall' associazione Idraghi

Il ritiro internazionale di Ju Jitsu a Ferriere, organizzato dall'associazione Idraghi, promette di essere un evento imperdibile per appassionati e praticanti di arti marziali. Dopo oltre 30 anni di eccellenza nel territorio piacentino, l’associazione si prepara a ospitare una due giorni di formazione, tradizione e sport, attirando partecipanti da tutta Europa. Un’occasione unica per perfezionare le proprie tecniche e vivere la passione per questa disciplina.

Arti marziali, tradizione e sport. l'associazione sportiva Idraghi da oltre 30 anni punto di riferimento per il Ju-jitsu sul territorio piacentino, fa segnare il tutto esaurito per sabato 12 luglio e domenica 13 al centro sportivo Coni di Ferriere dove organizza il ritiro internazionale che.

Ju-jitsu, a Ferriere il ritiro internazionale organizzato dall'associazione Idraghi.

