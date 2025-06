Joshua Jackson racconta l’imbarazzante incontro con Eric Mabius anni dopo la scena di sesso in Cruel Intention

Nel mondo dello spettacolo, alcune scene restano impresse nella memoria più a lungo di quanto si possa immaginare. Joshua Jackson, protagonista di "Cruel Intentions", ha recentemente condiviso un episodio imbarazzante vissuto oltre vent’anni dopo quella celebre scena di sesso con Eric Mabius. Un ricordo che dimostra come, anche nel cuore della carriera, le situazioni più delicate possano lasciare il segno. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

L'attore Joshua Jackson ha ricordato un momento particolarmente imbarazzante avvenuto anni dopo aver girato la celebre scena di sesso in Cruel Intentions con Eric Mabius. Sono passati più di 25 anni dall'uscita di Cruel Intentions, ma Joshua Jackson non ha dimenticato una delle sue prime scene di sesso sul grande schermo. L'attore, che nel film del 1999 interpretava Blaine Tuttle, ha recentemente raccontato a Men's Health quanto quell'esperienza sia stata, all'epoca, una vera sfida per lui. La scena di Cruel Intentions che ha segnato Joshua Jackson "Non ho partecipato molto a Cruel Intentions, ma credo che il mio primo giorno sul set sia stato proprio quello in cui dovevo fare un pono a un uomo", ha ricordato.