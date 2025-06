Joseph Kosinski il regista di F1 ci ha parlato del crossover con Giorni di tuono che ha in mente per il sequel

Il regista Joseph Kosinski, celebre per aver portato l’adrenalina di Top Gun: Maverick sul grande schermo, si prepara a svelare un nuovo entusiasmante crossover. Questa volta, il mondo delle corse motoristiche di Formula 1 si fonde con il fascino di Giorni di Tuono, creando un sequel ricco di adrenalina e sorprese. Con Tom Cruise, Brad Pitt e una trama avvincente, il film F1 promette di essere un evento imperdibile…

-SPOILER ALERT- Questo articolo contiene alcuni spoiler sulla trama del film F1 In Top Gun: Maverick, il regista Joseph Kosinski ha accettato di piazzare Tom Cruise, Glen Powell e Miles Teller su diversi jet e da lì, tutti insieme, sono volati in cima al botteghino. Per questo, il cineasta ha deciso di ripetere l'esperienza con le vetture di Formula 1, aggiungendo anche una bella dose di (fascino e carisma firmato) Brad Pitt. Come film F1 va ben oltre le sue corse mozzafiato, girate in gran parte dall'interno degli abitacoli delle auto, ottenendo effetti immersivi ma, soprattutto, fighissimi. Si parla di gare di F1 reali, da Silverstone alla Yas Marina di Abu Dhabi, con camei di personaggi come Lewis Hamilton - peraltro produttore e consulente creativo del film -, Lando Norris e George Russell. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Joseph Kosinski, il regista di F1, ci ha parlato del crossover con Giorni di tuono che ha in mente per il sequel

In questa notizia si parla di: joseph - kosinski - regista - parlato

F1 – Il Film | recensione dell’adrenalinico film di Joseph Kosinski con Brad Pitt - Pronti a vivere un’esperienza adrenalinica senza precedenti? “F1 – Il film”, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, vi catapulterà nel cuore delle corse più mozzafiato.

Sentite che cosa ha detto il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, a proposito del terzo e ultimo film della saga. Vai su Facebook

Joseph Kosinski, il regista di F1, ci ha parlato del crossover con Giorni di tuono che ha in mente per il sequel; Joseph Kosinski ci racconta F1: «Vedere Brad Pitt guidare a più di 280 km/h è stato impressionante»; F1, il regista parla delle riprese ad alta velocità e promette: “È la nuova generazione di quanto fatto con Top Gun”.

Joseph Kosinski, il regista di F1 , ci ha parlato del crossover con Giorni di tuono che ha in mente per il sequel - In Top Gun: Maverick, il regista Joseph Kosinski ha accettato di piazzare Tom Cruise ... gqitalia.it scrive

Joseph Kosinski punta a un crossover tra Giorni di tuono e il film F1 con Tom Cruise e Brad Pitt - Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, propone un crossover tra Giorni di tuono e il suo progetto F1, con Tom Cruise e Brad Pitt come protagonisti rivali in pista. Come scrive ecodelcinema.com