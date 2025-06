Jorge Martin e l’Aprilia rischiano di finire in tribunale | lui se ne vuole andare non può c’è un contratto

Il duello tra Jorge Martin e Aprilia si fa sempre più acceso: il campione del mondo desidera partire, lamentando scarsi risultati e problemi di competitività, mentre la casa motociclistica cerca di trattenerlo, attribuendo le difficoltà agli infortuni. Un conflitto che rischia di degenerare in tribunale, svelando tensioni profonde nello sport delle due ruote. L’intera vicenda mette in discussione i limiti del rapporto tra pilota e team, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata storia?

Botte da Orbi tra Jorge Martin e l’Aprilia. Il campione del mondo vuole andar via (citando la sua scarsa competitività), l’Aprilia non vuole lasciarlo andare affermando che la stessa carenza di risultati è dovuta agli infortuni. Uno strano modo di litigare dove, apparentemente, il primo parlando male di se stesso vuole andar via e la seconda cerca di rincuorarlo e vuole trattenerlo nonostante il pilota non voglia. Il manager del pilota, Albert Valera, prima del Gp di Olanda è tornato sulla vicenda con dichiarazioni riportate dal sito MotoGp.com. “Jorge aveva una clausola nel contratto, aveva il diritto di esercitarla e lo ha fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jorge Martin e l’Aprilia rischiano di finire in tribunale: lui se ne vuole andare, “non può, c’è un contratto”

