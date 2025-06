Jordan Dawson il Van Gogh degli scarpini | ha disegnato anche quelle di Yamal e Mbappé

mai visto, trasformando ogni paio di scarpe in vere e proprie opere d’arte. Con il suo talento unico, Dawson ha disegnato modelli per campioni come Yamal e Mbappé, elevando il design delle calzature a espressione di stile e passione. Le sue creazioni sono il risultato di un’arte che unisce creatività e sport, dimostrando che le scarpe da calcio possono essere molto più di semplici strumenti: sono emozioni da indossare.

Le scarpe da calcio non sono solo un attrezzo sportivo, ma un’estensione della personalità di ogni giocatore. Wayne Rooney ha reso iconiche le sue Nike T90, Neymar ha mostrato le sue magie con le Nike Mercurial e Sergio Agüero ha incantato con le Puma evoSpeed. Ma l’artista londinese Jordan Dawson ha portato la personalizzazione a un livello completamente nuovo, trasformando gli scarpini in opere d’arte. I giocatori lo contattano tramite Instagram o WhatsApp per richiedere design specifici e personalizzati, e Dawson stringe anche partnership dirette con marchi di rilievo come Nike, Adidas e Puma, consolidando la sua posizione come uno dei designer più ricercati nel mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jordan Dawson il Van Gogh degli scarpini: ha disegnato (anche) quelle di Yamal e Mbappé

