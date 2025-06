Jimenez resta al Milan ora deve convincere Allegri E quell' interesse del Napoli

Jimenez rimane al Milan, ma ora deve convincere Allegri e alimentare l’interesse del Napoli. Il Real potrebbe riprenderselo per 9 milioni, ma Alex è pronto a una nuova stagione rossonera. Terzino o ala? La scelta spetta a Max, che punta al grande salto: una convocazione in nazionale. La sfida è aperta, il futuro di Jimenez si scrive sul terreno di gioco.

Il Real potrebbe riprenderlo per 9 milioni, ma Alex è avviato a una nuova stagione in rossonero. Terzino o ala? Decide Max. Lui punta al grande salto: una convocazione in nazionale.

Camarda in prestito, Bondo resta, e Jimenez... Che ne sarà dei giovani del Milan - Con l’arrivo di Camarda in prestito, Bondo e Jimenez si trovano a dover dimostrare il loro valore in un contesto più competitivo, mentre i giovani del Milan affrontano incertezza: la nuova stagione, con una sola partita a settimana, riduce le occasioni di emergere.

Jimenez resta al Milan, ora deve convincere Allegri. E quell'interesse del Napoli...; Milan, Allegri fa le prime scelte. Da Maignan a Leao e Jimenez: chi resta e chi parte; Milan due nodi e un obiettivo: il futuro di Jimenez, Saelemaekers e Mosquera.

Alejandro Jimènez Sànchez, meglio conosciuto come Alex Jimenez sarà ancora un giocatore del Milan e, questa volta, il suo cartellino sarà tutto di proprietà del.

Jimenez con il Milan firma un contratto di 4 anni con scadenza 30 giugno 2028 e sarà uno dei perni della formazione Under 23 che il ...