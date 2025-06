Jessica Pegula si prende Bad Homburg Iga Swiatek cede in finale

Jessica Pegula conquista il suo secondo titolo del 2025, sorprendendo tutti a Bad Homburg e battendo Iga Swiatek in una finale emozionante. La statunitense si impone con un 6-4, 7-5, dimostrando grande determinazione e talento, mentre la polacca, ancora alla ricerca del primo trofeo sull’erba, si avvicina a un sogno che potrebbe finalmente realizzarsi. Un match ricco di tensione e spettacolo che promette di lasciare il segno nel torneo e nel circuito.

Secondo titolo del 2025 per Jessica Pegula. L’americana porta a casa il WTA 500 di Bad Homburg: battuta Iga Swiatek per 6-4 7-5. La polacca, dunque, non riesce a mettere insieme il primo titolo della carriera sull’erba, dopo che contestualmente aveva già raggiunto la prima finale sui prati. Che questa possa essere una finale dai tanti temi lo dimostra soprattutto l’inizio, con le due che non hanno poi tanti timori di sfidarsi a viso aperto. La prima ad avere occasioni è Swiatek, che però manca la palla break sul 2-2. A metà parziale è lei a commettere qualche errore di troppo, rivelando una pur minima incostanza prontamente punita da Pegua, che alla terza occasione va a prendersi il 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jessica Pegula si prende Bad Homburg, Iga Swiatek cede in finale

