Jesolo regina delle mete mare Jfc Sardegna top tra le regioni

Jesolo conquista il trono come la meta balneare più amata dell’estate 2025, superando Rimini e confermandosi regina delle spiagge italiane. Questo riconoscimento, stilato dall’Osservatorio Italiano di Jfc e pubblicato in anteprima da ANSA, celebra la sua incredibile popolarità tra turisti e appassionati di mare. La perla del Veneto si distingue per fascino, servizi e qualità, consolidando il suo ruolo di destinazione imperdibile...

Jesolo agguanta lo scettro di destinazione balneare regina dell'estate 2025 nella tradizionale classifica stilata nel Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. La perla del Veneto con un punteggio complessivo di 3.421 voti prende il posto di Rimini che si colloca a un soffio in seconda posizione (3.347). Al terzo ed al quarto posto si collocano altre due destinazioni romagnole: Riccione, con 2.676 voti, sale di una posizione nella classifica generale, e Cervia Milano Marittima che con 2.369 voti risale la classifica di ben tre posizioni. Al quinto posto - in discesa dal podio dove brillava nel 2024 - si piazza la siciliana San Vito Lo Capo, con 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jesolo regina delle mete mare Jfc, Sardegna top tra le regioni

Rimini regina delle mete mare Jfc, San Vito Lo Capo balza 3/a - 987 voti, Rimini si conferma la destinazione balneare regina dell'estate 2024 nella tradizionale classifica stilata nel Panorama Turismo - Segnala ansa.it