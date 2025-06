Jeff Bezos il super regalo alla moglie per le nozze | di cosa si tratta

Nel cuore di Venezia, tra yacht di lusso e celebrità internazionali, Jeff Bezos ha stupito tutti con un regalo speciale per la moglie Lauren Sánchez nel giorno del loro matrimonio. Un gesto che ha fatto parlare il mondo intero, simbolo di amore e raffinatezza. Ma qual è il super regalo di Bezos? Scopriamo insieme di cosa si tratta, un gesto che ha lasciato tutti senza parole e ha reso questa celebrazione indimenticabile.

. Nel cuore di Venezia, dal 26 al 28 giugno 2025, si è svolta una delle cerimonie nuziali più sfarzose mai viste: il matrimonio tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista e imprenditrice Lauren Sánchez. L’evento, articolato in tre giorni di festeggiamenti tra yacht, party e cene di gala, ha attirato una clientela da celebrity – da Oprah Winfrey a Leonardo DiCaprio, fino alle famiglie Kardashian–Jenner e ha comportato spese stimate tra i 40 e i 55 milioni di dollari. Ma non è finita qui, nel budget di uno degli uomini più ricchi del mondo, c’è stato posto anche per un regalo da capogiro per la sua sposa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Jeff Bezos, il super regalo alla moglie per le nozze: di cosa si tratta

