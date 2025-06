Jeff Bezos gli hotel più lussuosi di Venezia per il matrimonio | Quanto costa la suite degli sposi

Venezia si trasforma nel palcoscenico dei sogni, ospitando il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Gli hotel più esclusivi della città sono stati scelti per questa celebrazione memorabile, lasciando tutti curiosi di scoprire quanto costa una suite da sogno per gli sposi. Scopriamo insieme i dettagli di un evento unico che ha incantato il mondo intero. Quanto può costare il lusso in Laguna?

Venezia si è trasformata in un sontuoso palcoscenico internazionale per celebrare l’amore tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il fondatore di Amazon e la giornalista americana hanno deciso di pronunciare il loro “sì” nella città più romantica del mondo, accendendo i riflettori sulla laguna e attirando centinaia di curiosi e fotografi da ogni parte del globo. Il matrimonio, atteso da mesi e organizzato nei minimi dettagli, ha avuto tutto il sapore di un evento esclusivo, blindatissimo e spettacolare. E con una lista di invitati degna di un red carpet hollywoodiano. In città sono arrivati nomi del calibro di Orlando Bloom, Kim Kardashian, Ivanka Trump, la regina Rania di Giordania, Vittoria Ceretti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

