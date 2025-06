Jeff Bezos e Laurenz Sanchez sposini con amici e parenti all’Harry’s Bar per colazione Lady Gaga e Elton John non saranno al Gran Gala all’Arsenale

Jeff Bezos e Laurenz Sanchez, appena convolati a nozze, hanno scelto l’elegante Harry’s Bar di Venezia per una colazione esclusiva con amici e parenti, celebrando il loro amore in un’atmosfera raffinata. L’evento privato, rigorosamente riservato, ha visto la partecipazione di persone vicine alla coppia, mentre grandi star come Lady Gaga e Elton John non saranno presenti al Gran Gala all’Arsenale. Dopo questa intima intesa, i Bezos si preparano a un’estate ricca di sorprese.

Jeff Bezos e Laurenz Sanchez freschi di matrimonio, dopo la cerimonia dello scambio degli anelli nuziali che si è consumata ieri venerdì 27 giugno, hanno invitato amici e parenti per una colazione all’Harry’s Bar, storico locale di Arrigo Cipriani molto amato dalla clientela americana vip. Il ristorante, infatti, è chiuso “per evento privato”. I Bezos, dopo la lunga serata di ieri sull’isola di San Giorgio dove si sono scambiati gli anelli, si concedono un pranzo nel cuore della città prima della festa finale di questa sera all’Arsenale. Fervono dunque i preparativi per l’ultima serata del matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jeff Bezos e Laurenz Sanchez sposini con amici e parenti all’Harry’s Bar per colazione. Lady Gaga e Elton John non saranno al Gran Gala all’Arsenale

