Jeff Bezos e Lauren Sánchez l’ultima notte a Venezia | Lady Gaga l’Arsenale e la festa quasi spaziale

Venezia si prepara a lasciarsi – forse – alle spalle il matrimonio dell’anno. Dopo il grande “sì” sull’isola di San Giorgio – illuminata come un set hollywoodiano, protetta da ogni sguardo indiscreto, e popolata da ospiti da red carpet – Jeff Bezos, quarto uomo più ricco del pianeta, e Lauren Sánchez, ex giornalista e pilota di elicotteri, danno l’addio alla laguna con una festa spettacolare. Proteste e cortei: “No Bezos, No War”. Oggi, però, è anche il giorno delle proteste più forti. Alle 17 in punto, dalla stazione di Santa Lucia, parte il corteo “No Bezos, No War”, organizzato dalla piattaforma No Time for Bezos dopo giorni di blitz e mobilitazioni contro la presenza del magnate in laguna. 🔗 Leggi su Panorama.it