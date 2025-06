Jeff Bezos e Lauren Sanchez le pagelle del matrimonio | la sposa omaggia Sophia Loren 10 Kylie Jenner distrae 6 Leo Di Caprio si nasconde 6,5 Tom Brady tinto 4

Il grande giorno è arrivato: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono uniti in matrimonio nella suggestiva cornice di Venezia, una città sospesa tra storia e magia. Tra omaggi a icone come Sophia Loren e momenti di puro glamour con Kylie Jenner, l’atmosfera è stata un mix di emozioni e sorprese. Un evento che ha catturato l’attenzione del mondo, segnando un nuovo capitolo per questa coppia di stelle. E vissero per sempre felici e contenti.

