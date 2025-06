Jasmine Paolini vola basso | Penso una partita alla volta a Wimbledon

Jasmine Paolini torna a Wimbledon con umiltà e determinazione, pronta a vivere ogni match come una nuova sfida. Dopo il sorprendente percorso dell’anno scorso, la tennista toscana preferisce concentrarsi su una partita alla volta, mantenendo i piedi ben saldi sulla realtà. "Cerco sempre di mantenere basse le aspettative. Soprattutto sull’erba, dove può davvero...

Primo giorno a Wimbledon per Jasmine Paolini e appuntamento per il Media-Day. L’azzurra, reduce dalla semifinale persa contro la polacca Iga Swiatek a Bad Homburg (Germania), torna sui prati di Church Road, ricordando la magica avventura dell’anno passato, quando la toscana seppe spingersi fino alla finale, venendo poi battuta dalla ceca Barbora Krejcikova. “ Cerco sempre di mantenere basse le aspettative. Soprattutto sull’erba, dove può davvero succedere di tutto. Non so, cerco solo di concentrarmi sulla prima partita, di giocare una buona partita a mettere in campo un buon livello. Credo che sia l’obiettivo sia questo: pensare una partita alla volta, partendo ovviamente dalla prima partita “, ha spiegato Jasmine in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it