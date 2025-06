Jannik Sinner non è tenero con Panichi e Badio | Nulla di eclatante | cerco persone oneste di cui fidarsi

Jannik Sinner è stato protagonista di una conferenza stampa intensa e sincera a Wimbledon, il prestigioso terzo Slam della stagione. Il giovane talento italiano ha affrontato con trasparenza le questioni riguardanti la rottura con Marco Panichi e Ulises Badio, chiarendo le sue motivazioni e dimostrando di essere alla ricerca di persone oneste e affidabili con cui costruire il suo futuro nel tennis. La sua apertura invita a riflettere sulla fiducia e l’onestà nel mondo dello sport e della vita.

Jannik Sinner ha partecipato alla conferenza stampa che ha animato la giornata odierna a Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull'erba londinese. Al numero 1 del mondo sono state chieste delle spiegazioni sull'interruzione del rapporto con due membri del suo staff, Marco Panichi e Ulises Badio. Il fuoriclasse altoatesino ha fornito le proprie motivazioni: " Non c'è una ragione specifica per cui sono stati fatti questi cambiamenti. Non è successo nulla di eclatante. La finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato. A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa.

