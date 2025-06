Jannik Sinner il sospetto di Djokovic | Cosa sorprende su Panichi e Badio

Novak Djokovic commenta con sorprendente sincerità il recente terremoto nello staff di Jannik Sinner, un colpo inatteso che scuote il mondo del tennis. La sua ammirazione per Marco Panichi e Uli Badio evidenzia quanto siano stati fondamentali nel percorso di Sinner, lasciando tutti a chiedersi cosa abbia portato a questa separazione. Un episodio che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento italiano.

"Io ho lavorato con Marco Panichi e Uli Badio, e penso che entrambi siano dei professionisti fenomenali, hanno contribuito tanto ai miei successi e del mio team. Non so quali siano le ragioni che hanno portato alla separazione con Jannik. È stata una sorpresa anche per me perché penso che il gioco e il fisico di Jannik siano migliorati molto nell'ultimo anno e mezzo". Novak Djokovic commenta così il terremoto nello staff di Jannik Sinner proprio alla vigilia di Wimbledon. "Loro sono stati una parte integrante del team. A essere onesto, quindi, ripeto, non so perché si siano separati - ha proseguito il serbo -.

