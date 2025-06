Jannik Sinner e Daniil Medvedev col microfono in allenamento a Wimbledon | le impressioni del n1 del mondo

di un microfono acceso, catturando non solo le loro strategie, ma anche le emozioni di un momento unico nel cuore di Wimbledon. Un’occasione speciale per i fan di tutto il mondo di scoprire il lato più autentico e spontaneo di queste stelle del tennis, che si preparano a scrivere nuove pagine di storia sui prati più iconici del torneo. La sfida tra Sinner e Medvedev continua a sorprendere, rinnovando la magia di questo sport senza tempo.

Un'iniziativa molto particolare. Due giorni fa, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono stati tra i giocatori che hanno avuto il privilegio di provare lo splendido manto erboso del Centrale di Wimbledon. Nel Tempio del tennis un'emozione particolare, in cui a regnare sono stati il silenzio e i colpi micidiali dei due giocatori, ritrovatisi a distanza di quasi un anno da quel quarto di finale dove fu il russo a spuntarla al quinto set, anche per via di un Sinner non al meglio. Un'occasione questa non solo per allenarsi, ma anche per sperimentare un curioso modo di comunicare, muniti di microfono. Pungolati dagli spalti con domande dal coach di Grigor Dimitrov, Jamie Delgado, il moscovita e il pusterese hanno offerto degli spunti interessanti, toccando vari aspetti anche divertenti.