Jannik Sinner a Wimbledon 2025 | Orgoglioso di essere numero uno pronto per una nuova sfida

Jannik Sinner, orgoglioso di essere il numero uno del mondo e determinato a conquistare nuovi traguardi, si prepara con entusiasmo a Wimbledon 2025. Durante il media day dello Slam londinese, il talento azzurro ha condiviso le sue impressioni sulla preparazione, i recenti cambiamenti nello staff e la motivazione che lo spinge ad affrontare questa prestigiosa sfida. Sinner: “Cambi nello staff decisi dopo Halle”. Sinner ha confermato la sua determinazione a scrivere un’altra pagina di storia del tennis.

Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, è pronto ad affrontare Wimbledon 2025. In occasione del media day dello Slam londinese, il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa della sua preparazione, dei recenti cambiamenti nello staff e dell'entusiasmo con cui si appresta a vivere questa nuova edizione del torneo più prestigioso del tennis mondiale. Sinner: "Cambi nello staff decisi dopo Halle". Sinner ha confermato la separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio: "Era una decisione già presa dopo il torneo di Halle. Con loro ho condiviso grandi momenti, ma ho sentito il bisogno di un cambiamento.

