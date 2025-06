James Cameron ha promesso all' ultimo sopravvissuto alla bomba atomica | Farò il film su Ghosts of Hiroshima

James Cameron ha fatto una promessa al ultimo sopravvissuto alle bombe atomiche di Hiroshima: realizzare un film potente e fedele, ispirato alle testimonianze raccolte nel libro "Ghosts of Hiroshima" di Charles Pellegrino. Un progetto che mira a ricordare con forza l’orrore delle armi nucleari, mantenendo vivo il ricordo attraverso uno sguardo autentico e toccante. Questa è la sua missione: onorare la memoria e sensibilizzare le generazioni future.

James Cameron ricorda il voto fatto in punto di morte a uno degli ultimi sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki: dirigere un film basato sul libro di Charles Pellegrino "Ghosts of Hiroshima". James Cameron ha fatto una promessa: un film crudo e realistico sugli eventi di Hiroshima e Nagasaki, basato sul libro di Charles Pellegrino. Un progetto che vuole ricordare l'orrore delle armi nucleari, attingendo a testimonianze dirette e senza indulgere in moralizzazioni. Cameron non può (e non vuole sottrarsi) all'impegno preso sul letto di morte di uno degli ultimi sopravvissuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Cameron ha promesso all'ultimo sopravvissuto alla bomba atomica: "Farò il film su Ghosts of Hiroshima"

Non c'è solo "Avatar" nei programmi di James Cameron. Oltre al terzo capitolo in uscita entro fine 2025, con il quarto e il quinto previsti per il 2029 e il 2031, il regista è pronto a stupire con altri due progetti Il cineasta ha annunciato di aver acquisito i diritti per

