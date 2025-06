James Bond Matthew Goode ricorda l' esclusione dal casting di 007 | Lo proposi alcolizzato e misogino

L'attore britannico Matthew Goode, noto per il suo ruolo in Match Point, rivela un retroscena sorprendente: nel 2006 avrebbe potuto interpretare James Bond, ma un incontro fallimentare con Barbara Broccoli lo ha escluso dalla corsa. Ricordando l'episodio sul podcast Happy So Confused, Goode svela i motivi del rifiuto e come la sua immagine, troppo lontana dal carattere di Bond, abbia segnato il suo destino nel mondo di 007. Un episodio che dimostra quanto le prime impressioni siano decisive nel cinema.

L'attore inglese di Match Point ha raccontato il pessimo esito dell'incontro con Barbara Broccoli per parlare del suo possibile provino. Matthew Goode ha raccontato al podcast Happy So Confused di essersi giocato il provino per interpretare James Bond nel 2006 per Casino Royale, insieme a Henry Cavill, Sam Worthington e altri attori in ascesa. La star non arrivò nemmeno al provino perchĂ© non si giocò bene le proprie carte durante l'incontro con la storica produttrice Barbara Broccoli, come ha raccontato nell'intervista. La versione alternativa di James Bond secondo Matthew Goode "Non ho fatto l'audizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond, Matthew Goode ricorda l'esclusione dal casting di 007: "Lo proposi alcolizzato e misogino"

