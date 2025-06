James Bond il prossimo 007 sarà un attore britannico di età inferiore ai 30 anni come Tom Holland

Il mondo di James Bond si prepara a una rivoluzione, con un giovane attore britannico sotto i 30 anni pronto a interpretare il leggendario Agente 007. Tra i nomi in corsa spiccano talenti come Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson, pronti a portare freschezza e adrenalina alla saga. Con Denis Villeneuve alla regia e Amazon al timone, il 2028 promette di essere un anno epico per l’universo di Bond.

Lo studio e i produttori del prossimo film su James Bond sarebbero interessati a ingaggiare un attore britannico di età inferiore ai 30 anni, come potrebbe essere Tom Holland, ma anche Jacob Elordi e Harris Dickinson. Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film di James Bond, previsto per il 2028, con Amazon pronta a rinnovare la storica saga. Tra i nomi in lizza per il ruolo dell'Agente 007 spiccano Jacob Elordi, Tom Holland e Harris Dickinson, tutti under 30. Il film, il primo senza il pieno controllo dei produttori Broccoli, segna un cambio di rotta epocale per la spia più famosa del cinema. Il Bond del futuro è giovane e britannico: ma chi sarà ? C'è tutta la vita davanti diceva Daniel Craig in No Time to Die - ma nel mondo di James Bond, il tempo scorre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond, il prossimo 007 sarà un attore britannico di età inferiore ai 30 anni... come Tom Holland

