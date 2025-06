Ivana Spagna l' aborto il matrimonio lampo a Las Vegas il sogno premonitore | Volevo suicidarmi mi ha salvato la mia gatta Mi sono rifatta tutta

Ivana Spagna, protagonista di un percorso tra sfide e rinascite, torna in prima serata su Rai1 con "Una voce per Padre Pio". Un viaggio emozionante attraverso momenti intensi come l'aborto, un matrimonio lampo a Las Vegas, un sogno premonitore, e il coraggio di affrontare il suicidio, salvata dalla sua amata gatta. A un anno dall’ultima serata evento, Mara Venier conduce questa speciale serata da Pietrelcina, un omaggio alla forza dell’anima e alla speranza.

A un anno di distanza dall'ultima serata evento torna in prima serata su Rai1 "Una voce per Padre Pio". Da Piazza Santissima Annunziata in Pietrelcina Mara Venier conduce l'evento. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ivana Spagna, l'aborto, il matrimonio lampo a Las Vegas, il sogno premonitore: «Volevo suicidarmi, mi ha salvato la mia gatta. Mi sono rifatta tutta»

In questa notizia si parla di: ivana - spagna - aborto - matrimonio

Luminaria Empoli, grand opening con il concerto di Ivana Spagna - Empoli si prepara a brillare con l'inaugurazione di "Luminaria - Empoli Light Art", un evento che promette emozioni e spettacolo.

Ivana Spagna, l'aborto, il matrimonio lampo a Las Vegas, il sogno premonitore: «Volevo suicidarmi, mi ha salva; Ivana Spagna, l'aborto, il matrimonio lampo a Las Vegas, il sogno premonitore: «Volevo suicidarmi, mi ha salva; Ivana Spagna, l'aborto, il matrimonio lampo a Las Vegas, il sogno premonitore: «Volevo suicidarmi, mi ha salva.

Ivana Spagna, l'aborto, il matrimonio lampo a Las Vegas, il sogno premonitore: «Volevo suicidarmi, mi ha salvato la mia gatta. Mi sono rifatta tutta» - A un anno di distanza dall'ultima serata evento torna in prima serata su Rai1 "Una voce per Padre Pio". Riporta msn.com

Ivana Spagna, il dramma dell'aborto e il matrimonio a Las Vegas durato una settimana: «Ho tentato il suicidio, salvata dalla mia gatta» - MSN - Dopo quel tragico aborto, Ivana Spagna non è riuscita ad avere altri figli, un dolore che l’ha accompagnata per tutta la vita. Scrive msn.com