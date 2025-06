Ius soli la Corte suprema Usa frena i giudici

Il dibattito sulle politiche migratorie infiamma sia negli Stati Uniti che in Italia. La Corte Suprema americana frena i giudici, mentre la Casa Bianca può revocare la cittadinanza ai figli di stranieri clandestini. In Italia, invece, la Cassazione bacchetta il Governo sul Decreto sicurezza, definendolo sproporzionato. Nordio commenta incredulo, sottolineando le tensioni tra sicurezza e diritti fondamentali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di queste spinte legislative e giuridiche.

Riconosciuta alla Casa Bianca la facoltà di revocare la cittadinanza acquisita dai figli di stranieri clandestini nel Paese. In Italia invece la Cassazione attacca il governo sul Decreto sicurezza: «Sproporzionato». Nordio: «Incredulo per i rilievi».

Ius soli, la Corte suprema Usa frena i giudici Riconosciuta alla Casa Bianca la facoltà di revocare la cittadinanza acquisita dai figli di stranieri clandestini nel Paese. In Italia invece la Cassazione attacca il governo sul Decreto sicurezza: «Sproporzionato».

