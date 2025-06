Its Meccatronico Veneto il Team di Treviso secondo al Mecc day 2025

Its Meccatronico Veneto, il team di Treviso, si distingue ancora una volta al Mecc Day 2025, conquistando il secondo posto con “Coltura Idroponica”. Questo innovativo prototipo di design per la coltivazione di alimenti freschi, pensato per l’uso quotidiano, nasce dall’ingegno degli studenti del corso Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici. Ripensando alle restrizioni della pandemia, il progetto dimostra come l’innovazione possa rispondere alle sfide attuali, migliorando la qualità della vita di tutti.

Seconda classificata “COLTURA IDROPONICA”, un prototipo di design per la coltivazione di alimenti freschi da poter utilizzare quotidianamente, ideato e realizzato dai ragazzi del corso Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici, sede di Treviso. “Ripensando alle restrizioni della pandemia. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

