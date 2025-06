Italia sotto il sole | Domani caldo intenso e allerta in alcune regioni

Preparatevi a vivere un’ondata di calore senza precedenti: domenica 29 giugno, l’Italia sarà avvolta da un caldo africano con temperature che supereranno i 35°C, provocando allerta meteo in alcune regioni centrali. È il momento di proteggersi e godersi l’estate in sicurezza. Rimanete aggiornati con DayItalianews per affrontare al meglio questa giornata infuocata.

Domenica 29 giugno l'Italia sarà avvolta da una nuova ondata di caldo. Temperature in forte aumento su gran parte del territorio nazionale, con punte oltre i 35°C. Attiva l'allerta meteo per calore estremo in alcune zone del Centro. Caldo Africano sull'Italia: giornata di fuoco da Nord a Sud. Le previsioni per domenica 29 giugno annunciano una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da cielo sereno e caldo torrido. L'anticiclone nordafricano continuerà a stazionare sul Mediterraneo centrale, favorendo un netto aumento delle temperature, in particolare sulle regioni interne del Centro e del Sud.

