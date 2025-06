Italia quando l’orgoglio non basta Il Belgio sfila la finale alle azzurre Svanito il grande sogno europeo

In un’appassionante battaglia che ha visto l’Italia sfidare con orgoglio il Belgio, il sogno di conquistare la finale europea si è infranto per un soffio. Con il cuore e determinazione, le azzurre hanno lottato fino all’ultimo secondo, ma alla fine la vittoria è andata alle gote del Belgio. È un momento di riflessione e crescita: il percorso continua, e il futuro riserva ancora grandi sfide.

Italia 64 Belgio 66 ITALIA: Keys 4, Pasa, Verona 6, Zandalasini 11, Pan 6, Cubaj 13, Madera, Santucci 6, Fassina 11, Andrè 4, Spreafico 3, Trimboli. All. Capobianco BELGIO: Ramette ne, Claessens 5, Delaere 8, Meesseman 15, Linskens 8, Mununga 2, Massey ne, Vervaet ne, Mbaka 2n Vanloo 15, Allemand 11, Joris. All. Thibault Arbitri: Poursanidis, Praksch, Güngör. Note. Parziali: 20-17; 33-40; 43-57. Tiri da due: Italia 1636; Belgio 1631. Tiri da tre: 828; 828. Tiri liberi: 814; 1011. Rimbalzi: 36; 41. di Massimo Selleri PIREO (Grecia) All’Italia non basta tenere il Belgio a soli 9 punti segnati nell’ultimo periodo per conquistare la finale in questo campionato europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia, quando l’orgoglio non basta. Il Belgio sfila la finale alle azzurre . Svanito il grande sogno europeo

